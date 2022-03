Prefeitura, Estado e Juruá Solidário entregam donativos à população ribeirinha atingida pela cheia em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Governo do Estado e a campanha Juruá Solidário, vem entregando donativos para a população ribeirinha atingida pela cheia do rio Juruá. Nesta semana foram atendidas as comunidades no Juruá Mirim, comunidades Vista Alegre, Simpatia, Valparaíso, Carlota, Besouro e Tatajuba. Todas as comunidades ribeirinhas de Cruzeiro do Sul foram ou serão atendidas com o programa.

O recebimento dos donativos vem sendo coordenado pela primeira-dama Lurdinha Lima, por meio do programa Juruá Solidário, que conta com o apoio da sociedade civil e órgãos de governo.

“Esse é um momento difícil para os nossos ribeirinhos, mas estamos dispostos sempre a ajudar, através das doações que estamos recebendo é só temos a agradecer o apoio da nossa população”, destacou Lurdinha Lima.

Os donativos consistem em cestas básicas, roupas e calçados, colchões e kits de higiene pessoal e limpeza. Entre os doadores estão a Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, SEASDHM, Corpo de Bombeiros, empresas do setor de alimentos, Diocese de Cruzeiro do Sul, além da sociedade civil em geral. A logística de distribuição ficou sob responsabilidade da prefeitura. O Governo do Estado, por meio da SEASDHM, doou as cestas básicas e o Juruá Solidário recebeu as doações da sociedade civil em geral.

Para as populações ribeirinhas atingidas, as doações representam uma importante ajuda para recomeçar. Algumas famílias tiveram perdas consideráveis, especialmente, colchões e roupas de cama. Por serem em sua maioria agricultores, também houve perdas nos cultivos, por esta razão, as cestas básicas são de grande importância nesse momento. Além disso, com a alta no preço dos combustíveis ficou mais caro para essas famílias se deslocarem até a cidade para obter alimentos.

“Agradeço muito à primeira-dama. Essa ajuda veio em boa hora, pois estávamos precisando muito. Agradeço o prefeito, governador, e a essa campanha, Juruá Solidário, que veio para nos ajudar nessa hora que a gente mais precisa”, disse Cleiciane Costa, da comunidade Tatajuba.

“A gente se sente feliz por essa ajuda, chegou na hora exata, na hora em que mais precisamos. A gente só tem que agradecer ao Governo do Estado e à prefeitura de Cruzeiro do Sul, por nos ajudar”, disse Geilson Souza da Silva, agricultor.

“A gente se sente privilegiado em receber essa ajuda. A despesa para ir para a cidade é muito grande”, disse Orlenilson Souza da Silva, agricultor.

“Chegou colchão e feira. Estávamos precisando e fico muito agradecida”, disse Antônia Nascimento.

O programa segue arrecadando mantimentos, roupas e calçados.

“A prefeitura de Cruzeiro do Sul vem prestando todo o apoio necessário às famílias atingidas pela cheia deste ano, mesmo aquelas que não tiveram de sair de suas casas, mas que tiveram perdas e agora passam a ter dificuldades em atender às necessidades básicas. Para estas pessoas o programa Juruá Solidário vem buscando arrecadar roupas, colchões e alimentos. Temos muito a agradecer ao governo e aos demais órgãos parceiros, bem como à população que tem atendido a esse chamado de ajudar o próximo”, disse o prefeito Zequinha Lima.