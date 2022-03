Presidente Jair Bolsonaro virá ao Acre na sexta-feira; confira mais detalhes

O presidente Jair Bolsonaro (PT) virá ao Acre nesta sexta-feira (18). Sua participação está confirmada no evento “Fé e Cidadania”, de cunho cristão que acontece em Rio Branco. Além do ato, o presidente deve anunciar nos próximos dias mais atividades locais, como a entrega de títulos de terras a exemplo do que aconteceu no Amazonas nos últimos dias – e em várias partes do Brasil anteriormente.

Autoridades políticas também devem participar do iinerário, como o senador Marcio Bittar (UB-AC). O senador chega ao Acre na quarta-feira (15) e deve recepcionar o presidente. “Eu, como senador acreano, apoiador do presidente, estarei lá e o receberei com a maior alegria do mundo”.

O evento que Bolsonaro participa acontece em uma casa de apresentações e eventos da Capital e conta com diversas autoridades religiosas. O encontro tem apoio de lideranças políticas e emissoras de rádio e TV, além de confederações religiosas e é exclusivo para convidados.

Maiores detalhes sobre a agenda serão divulgados aqui, no ContilNet, a qualquer momento.