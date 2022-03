Professor aposentado da Ufac, Nilo Zannini morre aos 82 anos de idade, em Rio Branco

A Ufac comunica com pesar o falecimento do professor aposentado Nilo Zannini, esposo da também professora aposentada, Iris Célia Cabanelas Zannini, ocorrido nesse sábado, 26, em Rio Branco.

Em 2005, ao lado da professora Iris Célia Cabanellas Zannini, sua esposa, e um grupo de professores aposentados da Universidade Federal do Acre (Ufac), engajou-se na formação de seminaristas no estado, dando início à Faculdade Diocesana São José (Fadisi), sediada em Rio Branco.

De acordo com uma nota de pesar emitida pela Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac), Zannini era sacerdote de origem italiana e foi professor de latim, grego, hebraico e italiano. O professou chegou ao Acre na década de 1950 e foi o primeiro clérigo responsável pela Paróquia Imaculada Conceição, na Capital.

