Proprietários e Bombeiros se pronunciam sobre danos causados por incêndio no Restaurante Água na Boca

Os proprietários do Restaurante e Pizzaria Água na Boca se pronunciaram oficialmente por meio de nota no fim da tarde desta quinta-feira (17) sobre o incêndio ocorrido no estabelecimento localizado na Avenida Noções Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

A nota esclarece que o fogo teve início no depósito de embalagens e documentos localizado na parte de trás do restaurante e que no momento do ocorrido, o estabelecimento estava fechado e apenas colaboradores de limpeza, compras e delivery estavam próximo, portanto, não havia clientes.

Os proprietários do restaurante esclarece ainda que toda a estrutura está intacta, mas que o estabelecimento ficará fechado.

O Corpo de Bombeiros também se manifestou informando que os bombeiros militares conseguiram controlar o incêndio não deixando o avançar para a cozinha do estabelecimento, portanto, não houve nenhum dano patrimonial na parte do parque infantil, cozinha e outros setores, o incêndio foi confinado na parte estrutural que iniciou.

“O galpão onde iniciou o incêndio possuía muito material combustível, como papel, papelão de embalagem, arquivos antigos da empresa, o que potencializa as chamas e a fumaça. Foram utilizados em torno de 18 mil litros de água, 5 viaturas e 3 camionetes, aproximadamente 18 bombeiros militares, incluindo da folga que auxiliaram no atendimento desta ocorrência”, diz nota.