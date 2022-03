PSB anuncia que não vai se federar com PT e aliança entre Jorge Viana e Jenilson Leite pode azedar

Sem acordo

No fim da tarde desta quarta-feira (9) os presidentes nacionais de PT e PSB, Gleisi Hoffman e Carlos Siqueira, respectivamente, anunciaram que o PSB está fora da federação que vinha sendo montada para agrupar as duas siglas mais o PCdoB e o PV.

Exigências

O motivo da saída dos socialistas do grupo é que o PT não cumpriu algumas das exigências que vinham sendo feitas pelo PSB para bater o martelo sobre a federação. As exigências eram: na composição da assembleia geral dos partidos da federação, considerar, além do número de deputados eleitos, o número de prefeitos e vereadores eleitos por partido em 2020; manutenção da composição da assembleia geral por quatro anos; direito a veto para partidos que alcançarem 15% de votos na assembleia geral; e estabelecer quatro quintos dos membros como maioria qualificada dentro do órgão.

Sem surpresa

Se para alguns, a saída do PSB do bloco foi uma surpresa, para o PSB do Acre o movimento já era esperado. Tanto que o deputado estadual e pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite (PSB), vem articulando há algum tempo chapas só com socialistas. Ou seja, precavido o deputado já tinha o plano A (com federação) e o plano B (Sem federação) em mãos.

Aliança

Essa distância entre PSB e PT põe em xeque uma possível aliança local entre Jorge Viana (PT) e Jenilson Leite. Ao que parece, a aliança já não vinha muito bem das pernas, já que tanto o PSB quanto o PT acreano vinham articulando e construindo chapas completas e puro-sangue. Além do que, quase não existia conversas entre as duas agremiações. Parece que agora a coisa azedou de vez.

Dobradinha

Se com a federação em curso já era dada como certa uma dobradinha entre JV para o Senado e JL para o Governo, agora cada um poderá procurar outro companheiro de chapa. Mas isso não quer dizer que a aliança está implodida de vez. Até porque, nacionalmente as siglas devem caminhar juntas, com Lula (PT) na cabeça da chapa presidencial e Geraldo Alckmin, que já decidiu que vai se filiar ao PSB, na vice. Se de fato se separarem por aqui, Lula pode ter dois palanques no Acre.

PCdoB e PV

Sem o protagonismo de PSB e PT nessa federação, PCdoB e PV só assistiam o duelo de gigantes. Findada a negociação entre as duas maiores siglas, as menores decidiram seguir junto com o PT. “Um dia pra entrar na história: PCdoB, PT e PV decidiram formar uma federação! Continuaremos a dialogar com o PSB, para que tenhamos também sua participação. Os quatro partidos estarão juntos de qualquer forma – unidos para derrotar Bolsonaro e reconstruir o Brasil, de mãos dadas para devolver a esperança para nosso povo”, disse à presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco.

Petecão

Que o senador e pré-candidato ao Governo, Sérgio Petecão (PSD), sonha em ter o deputado Jenilson Leite na sua chapa, não é novidade pra ninguém. O que dificultava a aliança era justo a federação. Sem o PT na jogada, perguntei ao senador se ela ia voltar a procurar o socialista, eis a resposta: “Sempre o procurei e vou continuar procurando”. O homem não desiste.

PSD

Por falar em Petecão, enquanto conversamos, o senador me enviou uma selfie do que estava fazendo no momento, participando de uma reunião nacional do PSD sobre se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem como candidato a presidente da República ou não. A decisão deve ser divulgada em breve.

Mulher

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT), inaugurou ontem, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, a primeira Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da história da cidade. Boa, prefeito!

De saída

Também da região do Alto Acre chega a informação de que Vagner Gali, ex-presidente do Progressistas em Brasiléia, pediu desfiliação da sigla ontem. Ainda não há informações sobre o seu novo destino político.