Putin teria enviado família para cidade subterrânea na Sibéria projetada para sobreviver a ataque nuclear, diz ex-professor

Algo que imaginamos levar em consideração só em filmes sobre o fim do mundo, como ‘Independence Day’, ‘O Exterminador do Futuro’ ou ‘2012’ apareceu no noticiário internacional sobre o atual conflito da Rússia com a Ucrânia. Segundo declarações do ex-professor e cientista político Valery Solovey, ao jornal britânico ‘The Daily Mail’, o presidente Vladimir Putin enviou sua família para uma cidade subterrânea projetada para sobreviver a um ataque nuclear, localizada nas Montanhas Altai, na inóspita Sibéria.

“No fim de semana, a família do presidente Putin foi evacuada para um bunker especial preparado em caso de guerra nuclear. Ele está localizado em Altai. Na verdade, não é um bunker, mas uma cidade subterrânea inteira, equipada com a mais avançada ciência e tecnologia. Espero que isso signifique algo para você. O que significa o presidente mandar sua família para este bunker?”, diz Solovey, que lecionou no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou (MGIMO) – conhecido celeiro de diplomatas e até agentes dos serviços de inteligência.

Ele não é necessariamente bem visto pelas autoridades. Na semana passada, inclusive, Solovey disse que teve a casa revistada e vários aparelhos eletrônicos aprrendidos, passando por um interrogatório de 7 horas após ele espalhar rumores sobre o estado de saúde do presidente da Rússia por meio de um grupo do Telegram. No país, há também quem o rotule como um notório ‘teórico da conspiração’.