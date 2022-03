Quadrilha é condenada a mais de 50 anos de reclusão por furto de caixa eletrônico em Porto Walter

A Polícia Civil em Porto Walter desencadeou uma investigação célere e robusta na colheita de provas que subsídios o inquérito policial o que levou a justiça a condenação de um grupo de criminosos, que somando as penas, ultrapassou mais de 50 anos de prisão.

Conforme a equipe de investigação, o grupo criminoso estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, numa ação continuada, planejou e executou um furto a um comércio e ao caixa eletrônico na cidade de Porto Walter.

Os três indivíduos fazem parte de uma organização criminosa que age na região. O furto ocorreu no dia 18 de maio de 2021, onde criminosos arrombaram e levaram o caixa eletrônico com 70 mil reais em espécie. Os criminosos ainda furtaram vários produtos da loja, a qual o cofre é internalizado.

Uma equipe integrada das policias civis e militares realizaram buscas, chegando a localizar diversos produtos e dinheiro oriundo do crime, também foi realizada a prisão em flagrante de alguns dos envolvidos no dia. A partir de então, a investigação ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil de Porto Walter, que identificou os demais integrantes e indiciou os acusados.

Após a conclusão das investigações, o delegado Rafael Távora, convicto da autoria e materialidade, representou pela prisão preventiva de todos os envolvidos, o qual a justiça, com deferimento do ministério público, acatou o pedido.

Assim, no último dia 17, a justiça sentenciou todos, o quais permaneceram em regime fechado. Também expediu mandado de prisão a um dos envolvido que não havia sido preso em flagrante no dia do fato, e rapidamente a polícia civil e militar, prendeu o envolvido J.J.S.C.