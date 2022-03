Qual a energia da semana? As cartas do colunista do ContilNet Binho de Ouros revelam para você!

Arcano da Semana: A Imperatriz

A Imperatriz representa tudo que se realiza com amor, a beleza interna que é externada, tudo que eleva a alma pela arte e poesia. Representa a vida, a gravidez e a mãe.

A inteligência emocional é representada aqui, tirar essa carta significa realizar tudo com amor, de forma realizada, convicta e também é uma abertura pra mulher, pros sentimentos, pro amor na forma mais sublime.

Viver a Imperatriz, é descobrir uma história, uma poesia da alma, onde tudo se faz com o toque de Midas, vira ouro, vira resultado que se mostra e aparece positivamente.

Na Bíblia, conforme os estudos do nosso caríssimo irmão, frater Goya, é citada em (Ex 2, 5 -10):

5 Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no Rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do Rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo.

6 Abrindo-o, viu a criança: era um menino que chorava. Compadecida, disse: “É uma criança dos hebreus!”

7 Então a sua irmã disse à filha de Faraó:“Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança?”

8 A filha de Faraó respondeu: “Vai.” Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança.

9 A filha de Faraó lhe disse: “Leva esta criança e eu te darei a tua paga.” A mulher recebeu a criança e a criou.

10 Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: “Eu o tirei das águas.”

A sensibilidade da carta representa a capacidade da intuição de sentir o melhor caminho e ação, viabilizar o que se acredita com o coração e agir com os pés no chão, coração no universo e cabeça nas estrelas…

Experimentem praticar o que você mais gosta de fazer com o coração, o amor que se semeia e se colhe no dia a dia carinhoso, onde se procura fazer bem feito.

Boa semana!

