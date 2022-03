Quer transformar os pontos do seu cartão em dinheiro? A colunista Ruama Demir te ensina!

Se você está ligado na economia, sabe que uma aplicação financeira de baixo risco esta rendendo 11,75% (taxa de juros Selic) em 12 meses e essa que vamos abordar aqui pode te render 32,52% em 70 dias, mesmo que você faça tudo do zero. Vem tomar essa dose comigo.

Já te adianto que em valores absolutos pode não parecer muito dinheiro a estratégia que vou apresentar para quem for aplicar do zero, e aqui já fica uma lição, foque no percentual de rentabilidade. Há casos e casos, tem gente que pode ter uma rentabilidade maior porque já tem pontos acumulados só com compras.

Estamos falando aqui de uma promoção para trocar pontos Livelo (um dos maiores programas de pontos do Brasil) com até 100% de bônus por milhas aéreas da Tudo Azul Linhas Aéreas.

Há várias formas de conseguir esses pontos e a mais usual é usando cartões de crédito do Banco do Brasil e do Banco Bradesco, mas também você pode adquiri-los simplesmente se cadastrando no site da Livelo e fazendo compras online com qualquer cartão de crédito nas lojas parceiras da Livelo (aliás, comprar produtos nas lojas parceiras, online, é a estratégia que mais gera pontos com um menor custo). E ainda, existe a possibilidade de, na plataforma dele, comprar pontos diretamente.

Para quem vai fazer do zero, por não ter nenhum ponto Livelo, a proposta é transferir entre 6.000 e 40.000 pontos Livelo nesta promoção, e sendo assinante da Livelo você terá direito a 100% de bônus. Exemplo: se tiver 10.000 pontos Livelo, ao transferir com 100% de bônus, obterá 20.000 milhas na Tudo Azul e o milheiro poderá ser vendido por R$ 26,50* no site hotmilhas.com.br com resgate em 60 dias. *Aguardar esta cotação para efetuar a venda.

É preciso ter cadastro nas duas empresas (Livelo e Tudo Azul; essa ação é gratuita) e ser assinante do clube de pelo menos uma delas. E eu recomendo que seja da Livelo.

Observe o quadro abaixo com três simulações assinando o clube Livelo que gera 7.000 pontos; 12.000 e 20.000; respectivamente. O seu investimento será entre R$ 289,90 e R$ 799,90 para obter um retorno entre 27,98% e 32,52%.

Observe o quadro abaixo com três simulações assinando o clube Livelo que gera 7.000 pontos; 12.000 e 20.000; respectivamente. O seu investimento será entre R$ 289,90 e R$ 799,90 para obter um retorno entre 27,98% e 32,52%.

CUSTO COM O

CLUBE LIVELO

por 1 mês* VOCÊ TERÁ QUANT. BONIFICADAS PREÇO VENDA

DO MILHEIRO FATURA-MENTO LUCRO RENTAB. R$289,90 7k pontos 14k milhas R$26,50 R$371,00 R$81,10 27,98% R$489,90 12k pontos 24k milhas R$26,50 R$636,00 R$146,10 29,82% R$799,90 20k pontos 40k milhas R$26,50 R$1.060,00 R$260,10 32,52% Notas: “k” = 1.000; exemplo: 7k = 7.000; e, * você pode cancelar o Clube antes de entrar no 2º mês, mas não poderá assinar de novo nos próximos 365 dias. Caso queira seguir com ele para aproveitar novas oportunidades, a melhor alternativa é mudar seu plano para o básico, que custa R$ 41,90 e gera 1.000 pontos/mês.

No regulamento da promoção (leia com atenção antes de agir) é avisado que a bonificação será creditada com até 10 dias úteis após a campanha, que vai até este domingo, dia 27/03/2022. E ao colocar as milhas para vender na Hotmilhas, eles te dão quatro alternativas para receber o valor da venda de suas milhas, quais sejam: 1 dia útil, 30, 45 ou 60 dias corridos. Quanto maior o tempo de espera, maior a recompensa financeira e na simulação consideramos o resgate em 60 dias com o preço de venda do milheiro por R$ 26,50 (você pode consultar a cotação do dia, antes de vender).

No meu caso, eu vou conseguir um lucro de R$ 440 ou de 27,5% com a venda de 40k pontos ou ainda 80k milhas, porque sou assinante do clube 20k há 2 meses. Também tem a opção de você comprar mais pontos além dos que vai receber por ser assinante, mas daí já são outros cálculos a se fazer. Tenho um mentorado por exemplo que acumulou em compras com cartões que pontuam 18.000 pontos e vai conseguir um retorno de uns R$ 876 investindo apenas os R$ 41,90 para ser assinante do clube básico do Livelo.

Se você ainda não usa um cartão de crédito que gera pontos, procure substituí-lo, pontos são sinônimo de dinheiro e você pode estar deixando dinheiro na mesa. Tomou essa dose?! Se sim, comenta aqui e compartilha com a sua rede de amigos para deixar mais pessoas felizes com juros maiores do que ele teria se investisse na poupança.

Siga-nos também no Instagram e no YouTube.