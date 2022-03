Returno do Acreanão será disputado na Arena da Floresta

Numa reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira (30), nas dependências do estádio Arena da Floresta, com a presença dos dirigentes dos seis clubes classificados para o segundo turno do Campeonato Acreano, ficou acertado que a disputa do returno do estadual ocorrerá no estádio estatal, a partir do próximo sábado (2).

O encontro ainda contou com a participação do vice-presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o empresário Adem Araújo, e também do coordenador de desporto do Governo do Estado, Júnior Santiago.

Conforme acordado entre os dirigentes de clubes, FFAC e administração da praça esportiva, as 15 partidas finais do Acreanão 2022 estão todas programadas para ocorrer no estádio Arena da Floresta, pois o gramado do Florestão está em situação crítica e precisa urgentemente passar por cuidados.

O empresário Adem Araújo, vice-presidente da FFAC, falou ao Blog do Chico Pontes que as partidas do estadual, a partir de agora, com sua realização no estádio Arena da Floresta, irão proporcionar uma qualidade técnica futebolística bem superior às que foram realizadas no estádio Florestão.

“Todos nós sabemos que estamos passando por um período de inverno rigoroso em nossa cidade e, isso, associado à grande quantidade de partidas ocorridas no gramado no Florestão foram fatores que prejudicaram e muito a qualidade técnica das partidas. No entanto, com a reabertura da Arena da Floresta, acreditamos que esse episódio de gramado inadequado para a prática futebolística seja coisa do passado e que teremos excelentes espetáculos neste returno para o nosso torcedor”, pontuou o dirigente, agradecendo o esforço da administração da Arena da Floresta para a retomada das competições na praça esportiva.

Laudos

Conforme apurado pela nossa reportagem, apenas o laudo da Vigilância Sanitária ainda não tinha sido regularizado conforme a legislação, mas as tratativas para sua emissão estavam bastante adiantadas e a expectativa para a sua entrega seria para esta quinta-feira (31).

1ª Rodada

A primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano 2022 começa sábado (2), com Náuas x Galvez, às 16h. No domingo (3), dois jogos completam a rodada: Rio Branco-AC x Humaitá, às 15h, e São Francisco x Adesg, às 17h.

As rodadas serão no meio da semana (quarta e quinta-feira) e em dois fins de semana. A última rodada está marcada para os dias 20 e 21 de abril.

No segundo turno os seis times jogam entre si e quem somar mais pontos ao fim das cinco rodadas será declarado campeão estadual. Campeão e vice-campeão garantem vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D de 2023.