Alan Rick diz que está acompanhando denúncias de médicos formados no exterior contra o Revalida

O deputado federal Alan Rick (UB) foi o entrevistado desta sexta-feira (25) do ContilNet. Deputado federal em segundo mandato, Alan falou sobre sua atuação na Câmara Federal e destacou como uma de suas principais bandeiras, o Revalida, exame para que brasileiros formados em medicina no exterior possam atuar no Brasil.

“Nós temos uma grande bandeira no Congresso que é da Revalida, para o médicos formados no exterior. Conseguimos aprovar em 2019 uma nova lei que estabelece que o exame seja feito duas vezes por ano, e em condições muito mais sérias e justas de competição para os nossos médicos. Isso hoje é uma garantia legal para os médicos brasileiros formados no exterior porque é lei. Antes era só uma portaria ministerial e chegou a ficar três anos sem ter Revalida”, disse o deputado.

Alan também lembrou de outra luta sua no Congresso, ainda no primeiro mandato, a de que brasileiros formados no exterior pudessem atuar no ‘Mais Médicos’. “Em 2016, antes da gente aprovar a lei do Revalida, nós fizemos uma alteração na lei do Mais Médicos, o que possibilitou que milhares de brasileiros formados no exterior pudessem trabalhar no Brasil e atender os brasileiros dos cantos mais pobres do país. Foram cerca de 5.000 brasileiros formados no exterior, entre eles cerca de 600 acreanos, que entraram no Mais Médicos e se destacaram no atendimento à população”, contou.

Sobre as denúncias de médicos formados no exterior que se sentiram injustiçados com a correção do exame, o deputado disse que também está abraçado a esta causa. “Já recolhemos várias denúncias de médicos que se sentiram injustiçados com a prova do Revalida e encaminhamos ao MEC. Nossa equipe jurídica, junto com a deputada Jaqueline Cassol, que é uma batalhadora nessa área também, em favor dor formados no exterior, estão reunidos para fazermos um encaminhamento. Estamos pedindo uma revisão dessas correções, dessas denúncias que foram apresentadas, das injustiças cometidas, para que cada médico que foi injustamente avaliado tenha uma resposta justa. Queremos justiça para eles”, concluiu.

A entrevista completa com o deputado Alan Rick está disponível no perfil oficial do ContilNet no Instagram. Veja abaixo: