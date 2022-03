Roberto Duarte destina R$ 100 mil para compra de equipamentos para o IAPEN

O deputado estadual Roberto Duarte foi convidado para cerimônia, na sede do IAPEN, que tratou da entrega de equipamentos comprados com emenda do parlamentar, no valor de R$ 100 mil.

O recurso foi utilizado para compra de 6 ares condicionados de 60 mil btus e 34 cadeiras que irão beneficiar os policiais dos pavilhões nas unidades do IAPEN. Com a emenda foi possível proporcionar melhorias nas condições de trabalho dos servidores.

Simultâneo ao evento de assinaturas, ocorria também uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa (Aleac), fruto do Requerimento de Roberto Duarte para tratar de melhorias para a Polícia Penal.

“Podem contar sempre com o meu apoio. É muito bom ver os frutos do nosso mandato! Quero dizer que tenho orgulho dos bons frutos da Polícia Penal acreana. ”, afirmou.