Roberto Duarte questiona tratativas de salários de servidores e segurança pública

Durante sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira, 30, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Roberto Duarte criticou o governo por conta do caos na segurança pública no Acre.

Na ocasião, o parlamentar relembrou a importância da Polícia Civil, pois a classe é responsável pelas investigações dos crimes, mas infelizmente, o governo não negocia com a classe para os ajustes salariais.

“Nós estamos passando por um momento muito delicado na segurança pública, são muitos crimes, nossa população está com medo. Além disso, o governador não quer negociar com os policiais e valorizar a classe. Esse é um momento em que vemos a importância dos policiais, mas a classe segue desvalorizada pelo governo”, destacou o parlamentar.

O parlamentar também questionou sobre as justificativas dadas pelo governo para não ajustar os salários dos servidores públicos.

“Chega de terceirizar a culpa e usar a lei de responsabilidade fiscal, ela dá direito de reajuste. Existe orçamento, existe dinheiro, o que falta é gestão. Aqui na Aleac vamos lutar para aumentar o salário dos servidores públicos. Só vou sair daqui depois da votação dos reajustes, podem contar com o meu apoio”, afirmou o deputado.