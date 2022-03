Rodrigo Aiache celebra a entrega da nova sede do Centro de Ciências Jurídicas da Ufac

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, participou da entrega da nova sede do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Acre (Ufac) no campus Rio Branco, nesta sexta-feira, 25. Na oportunidade, o líder da advocacia local também entregou o Selo OAB Recomenda, concedido pelo Conselho Federal da OAB às instituições de ensino superior (IES) que têm elevada aprovação de seus acadêmicos nos Exames de Ordem.

No discurso feito durante a solenidade de entrega do novo espaço, o presidente da OAB/AC afirmou estar muito contente com os avanços realizados pela única universidade pública do estado ao longo dos anos. Ex-aluno da Ufac, ele relembrou aos presentes que quando ingressou no curso de Direito, ainda na década de 90, a graduação estava prestes a ser extinta por conta das dificuldades enfrentadas pela instituição. Aiache também aproveitou a ocasião para reafirmar a parceria entre as entidades.

“Atualmente, além de possuir uma excelente estrutura para os alunos, o curso de Direito possui nota 5 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [Capes], sendo inclusive contemplado com o Selo OAB recomenda, concedido às instituições que possuem elevado padrão acadêmico. Fico muito orgulhoso em saber que receberemos da Ufac profissionais altamente qualificados e preparados para os desafios que permeiam a advocacia”, disse o presidente da Ordem.

Também participaram do evento o secretário-geral da OAB/AC, Thalles Vinícius, e o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA), Emerson Costa. Os representantes da Ordem entregaram o selo à reitora da Ufac, Guida Aquino, que aproveitou o ato para estender agradecimentos à Seccional por sua aproximação junto às IES. Ainda esta semana, a Comissão de Ensino Jurídico e o presidente da Ordem reuniram com os coordenadores dos cursos de Direito do estado e estreitaram laços com as instituições de ensino.