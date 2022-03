Sai edital do concurso Mapa com 360 vagas e salário de R$8,3 mil

Saiu o edital do concurso Mapa 2022 para temporários. A oferta do órgão é de 360 vagas, sendo 60 imediatas e 300 para a formação de um cadastro de reserva, com as vagas para graduados.

Todas as oportunidades são para profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação. As chances são para quem tem nível superior. O salário é de R$8.300.

Veja distribuição das oportunidades:

analista de dados: nove vagas;

especialista em governança de dados: duas vagas;

analista em business intelligence: cinco vagas;

cientista de dados: duas vagas;

especialista em Big Data: duas vagas;

engenheiro de IA: duas vagas;

analista em interoperabilidade: nove vagas;

arquiteto em soluções: três vagas;

especialista em devOps: duas vagas;

analista de infraestrutura de TIC: seis vagas;

analista de processo: uma vaga;

analista de negócios (Gerente de Projetos de Soluções de TIC): 14 vagas;

analista de segurança da informação: três vagas.

As vagas listadas acima são referentes à oferta imediata, mas ainda haverá uma lista de reserva com 300 vagas para ser preenchida durante o prazo de validadade, que será de dois anos, podendo chegar a quatro.

O profissionais desempenharão atividades em jornada de 40 horas semanais. Há reserva para negros e deficientes.

Inscrições do concurso Mapa 2022 vão até maio

Os interessados em participar do concurso Mapa para temporários poderão se inscrever já a partir desta quarta-feira, 30, que é quando abre o prazo para candidaturas, pela internet. Portanto, fique atento.

Os cadastros serão aceitos até 2 de maio, pelo site do Idib, o organizador da seleção . Basta acessar o portal, pesquisar a área específica deste edital e preencher os dados com todos os dados para cadastro.

A confirmação da inscrição, no entanto, virá somente apáos o pagamento da taxa de inscrição. O valor cobrado será de R$44 para todos os concorrentes.

Candidatos inscritos no CadÚnico, que declararem ser de família de baixa renda, além dos doadores de medula óssea, poderão solicitar a isenção deste valor. O prazo é até esta sexta, 1º de abril.

Concurso Mapa terá provas neste semestre

O calendário do processo seletivo do Mapa para temporários ainda prevê provas para este primeiro semestre. As avaliações estão agendadas para acontecer no dia 5 de junho, para todos os candidatos.

Os concorrentes passarão por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, contendo 60 questões, sendo elas:

15 de Língua Portuguesa;

5 de Língua Inglesa;

10 de Raciocínio Lógico; e

30 de Conhecimentos Específicos.

Nesta primeira fase, todas as questões terão peso 1, com exceção de Conhecimentos Específicos, que terá peso 2. É necessário ter 50% de aprovação em toda prova para ser considerado habilitado.

Haverá, ainda, uma segunda e última fase composta por avaliação de títulos, cujo caráter será apenas classificatório.