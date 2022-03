Ao programa, a life coach disse que se submeteu ao procedimento “para dar uma rejuvenescida” e com o intuito de se sentir melhor com o próprio desempenho sexual.

Em entrevista recente ao apresentador Rodrigo Faro, Maíra Cardi revelou que passou por uma reconstrução vaginal em maio de 2020Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Apesar do tabu, o Brasil é o país que mais realiza esse tipo de cirurgia no mundo, segundo levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética em 2017. De 2015 a 2016, o aumento das intervenções foi de 80%, passando de 12.870 para 23.155Getty Images O procedimento cirúrgico pode envolver uma série de técnicas com o intuito de recuperar algumas características da região da vagina ou melhorar a autoestima da mulherGetty Images Ainda que a principal motivação seja a aparência da vagina, este procedimento pode corrigir alterações comuns à fase de maior desenvolvimento do corpo feminino, a puberdadeGetty Images Cirurgias genitais íntimas podem ajudar esteticamente após lacerações que não foram corrigidas, distopias genitais que também podem estar acompanhadas de incontinência urinária e reestabelecimento da anatomia em casos de violência sexualGetty Images Segundo especialistas, esses procedimentos costumam ser muito simples. Eles demoram cerca de uma hora e podem ser feitos com anestesia local, sedação ou com um bloqueioGetty Images Além disso, também podem ser feitos de forma ambulatorial ou em um hospital. Apenas algumas horas em observação são suficientes para a paciente se recuperar bemGetty Images É recomendado evitar atividades físicas intensas por até três semanas, assim como não ter relações sexuais por um mês depois da cirurgiaGetty Images O preço para a realização do procedimento íntimo varia entre R$ 3 mil a R$ 17 mil. Porém, os valores mudam de acordo com o médico e a cirurgia realizada na região genitalGetty Images O procedimento chamado de H3 tem o intuito de remover a camada de gordura que fica sobre o púbis, região com pelos abaixo do abdômenGetty Images A vulvoplastia corrige o volume excedente dos pequenos e/ou grandes lábiosGetty Images Já a ninfoplastia diminui os pequenos lábios vaginais, estruturas que protegem a entrada da vagina. Também chamada de labioplastia, é uma cirurgia feita em casos de insatisfação estética ou dor insistente durante o ato sexualGetty Images

E o que é a reconstrução vaginal?

O procedimento cirúrgico pode envolver uma série de técnicas com o intuito de recuperar algumas características da região da vagina ou melhorar a autoestima da mulher, como explica Alexandre Kataoka, cirurgião plástico e diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Entre as técnicas, estão:

H3: tem o intuito de remover a camada de gordura que fica sobre o púbis, região com pelos abaixo do abdômen;

Vulvoplastia: corrige o volume excedente dos pequenos e/ou grandes lábios;

Ninfoplastia: procedimento que diminui os pequenos lábios vaginais, estruturas que protegem a entrada da vagina.

Essa última, também chamada de labioplastia é uma cirurgia feita “especialmente em casos de insatisfação estética, inclusive quando há dor insistente durante o ato sexual”, explica Kataoka.

Esses procedimentos costumam ser muito simples. Eles demoram cerca de uma hora para serem realizados e podem ser feitos com anestesia local, sedação ou com um bloqueio. Eles também podem ser feitos de forma ambulatorial ou em um hospital. Apenas algumas horas em observação é suficiente para a paciente se recuperar bem.

Quanto custa?

Para realizar o procedimento, Maíra Cardi pode ter desembolsado uma média de R$ 3 mil a R$ 17 mil. Os valores mudam de acordo com o médico e cirurgia realizada.

Líder de mercado

Apesar do tabu, o Brasil é o país que mais realiza esse tipo de cirurgia no mundo, segundo levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética em 2017. “De 2015 a 2016, o aumento das intervenções foi de 80%, passando de 12.870 para 23.155”, ressalta a membro da Sociedade Americana e Brasileira de cirurgia plástica Maria Claudia Giometti.

O número, representa 1,7% das cirurgias estéticas realizadas no país. No mesmo ano, o Brasil foi o país que mais realizou labioplastias no mundo: no total, foram 138 mil procedimentos. O número é bem mais expressivo que o país que ocupava segundo lugar, os Estados Unidos, que em 2016 realizou 13 mil cirurgias do mesmo tipo.

Autoestima x Saúde

Apesar de a saúde íntima e sexual serem grandes preceitos para a realização desse tipo de procedimento, a autoestima ainda é a maior queixa das mulheres que procuram por essas cirurgias. Maíra Cardi, por exemplo, teria sido motivada por essa questão.

“O padrão da ‘vulva perfeita’ está sendo cada vez mais disseminado”, critica Giometti.

“Existem relatos diários do quanto isso afeta não só a vida sexual mas a autoestima delas. Algumas relatam grandes traumas que nunca foram compartilhados”, ressalta.

O consumo de conteúdo pornográfico também tem grande impacto nesse mercado que explora a busca pela perfeição.

“Muitas atrizes pornôs fazem cirurgia íntima para deixar os pequenos lábios certinhos, daí as mulheres que os têm hipertrofiados, mais roxinhos e, às vezes, assimétricos, acham que têm algo de errado com elas. Mas não têm”, relembra Ana Canosa, sexóloga e apresentadora do podcast Sexoterapia.

O desconhecimento com o próprio corpo, de acordo com a apresentadora, tem relação direta com a busca por intervenções cirúrgicas. “As mulheres não têm o costume de olhar para a própria vagina, nem para a das amigas durante a infância e a adolescência, como acontece com os homens”, acredita.