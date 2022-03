Saiba como receber o novo benefício de até R$ 300 por filho

Cidadãos de baixa renda que já recebem o Auxílio Brasil podem contar com uma ajuda extra na educação dos filhos. O Auxílio Criança Cidadã é um benefício no valor de até R$ 300 pago a famílias que não conseguem encontrar vagas em creches públicas ou conveniadas.

Essa espécie de abono é um direito dos responsáveis por crianças com idade entre zero a quatro anos incompletos. Conheça os requisitos para ter acesso a ele:

Valor do Auxílio Criança Cidadã

A quantia que o beneficiário recebe depende do turno escolar do filho. Para criança matriculada em creches de turno parcial, o valor é de R$ 200 mensais. No caso das creches de turno integral, o benefício é de R$ 300.

Vale destacar que os recursos são repassados pelo governo diretamente às instituições de ensino reconhecidas e ativas no Censo Escolar.

O Auxílio Criança Cidadã é depositado até que a criança complete quatro anos de idade. Caso isso ocorra no meio do ano letivo, é assegurada a continuidade dos pagamentos até o fim no ano letivo.