Saiba o que motivou a mulher a trair o marido personal trainer com o mendigo; áudios são revelados

Recentemente, o caso da mulher que teve relações com um mendigo, na verdade, morador de rua e foi flagrada pelo marido tem repercutido. Em resumo, tudo aconteceu no último dia 10 de março, em Planaltina.

A mulher e o mendigo foram pegos durante o ato, dentro do carro. Vale lembrar que ela e a sogra haviam auxiliado o morador de rua momentos antes, neste mesmo dia.

Desse modo, após o marido da mulher, ter espancado o mendigo, e revelado que acreditou que se tratasse de um estupro, a companheira deu outra versão. Segundo a moça, a relação foi completamente consensual.

Porém, ainda segundo seu marido, ela passa por problemas psicológicos e estava em um “surto psicótico”. Sobretudo, não teria capacidade de consentir.

Sendo assim, já circulam áudios do depoimento da mulher pela internet, onde ela detalha o acontecido, que teve início bem antes da ocasião em que o flagrante aconteceu.

Mulher revela como ocorreu a relação com o mendigo em áudio

Portanto, a mulher deixa claro que tudo começou quando o mendigo a ofendeu na frente da sogra e da filha. Logo em seguida, ele pediu um beijo e ela, surpreendentemente, realizou o pedido. A história segue tomando rumores inesperados.

Segundo os áudios, anteriormente ela teria lido uma mensagem do pastor Tiago Brunet, sobre não deixar que os outros plantem dúvidas em sua cabeça.

Todavia, sua sogra estaria atrapalhando e preocupada. Foi então que surgiu o mendigo, em uma porta de comércio e a moça o impediu de acender um cigarro. Ela declarou que ele estava curado e o levou para conversar em um banco. Foi depois que marcaram o encontro no qual aconteceu a relação sexual.

Contudo, a mulher confessa ter enxergado o rosto do marido e de Deus na face do mendigo. Sendo assim, seguiu para o carro, onde consumou o ato. Ainda de acordo com ela, esse seria o seu “propósito’.