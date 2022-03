Saiba se você tem direito ao valor de até R$2.900 pago pela CAIXA

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) segue sendo pago para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. O valor a ser liberado faz parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês de seu aniversário, podendo chegar a adicionais de até R$2.900.

No mês de janeiro, a liberação aconteceu para os nascidos no primeiro mês do ano. Os saques ainda estão ativos, uma vez que conforme o calendário, os saques serão liberados até 31 de março. No último mês de fevereiro, desde o dia 1º, a liberação ocorre para os nascidos no segundo mês do ano. As retiradas poderão ser feitas até 30 de abril. Neste mês de março, os pagamentos já estão ativos e seguem até 31 de maio.

Agora, a próxima liberação será no mês de abril. Os pagamentos seguirão do dia 1º até o dia 30 de junho, com adicionais que podem chegar a até R$2.900.

Os trabalhadores que desejam migrar para a modalidade precisam se atentar as datas, isso porque, para receber os valores ainda em 2022 é necessário aderir a opção até o último dia útil do mês em que fazem aniversário.

Como mencionado, a liberação ocorre no mês de nascimento do titular, tendo até o último dia útil do segundo mês subsequente para realizar o saque. Os trabalhadores nascidos em janeiro, por exemplo, terão até o dia 31 de março para resgatar os recursos.

Vale lembrar que a adesão é voluntária, não sendo à modalidade obrigatória. Além disso, quem migra para o saque-aniversário perde o direito de sacar o FGTS totalmente diante demissão sem justa causa. Neste caso, é liberada apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo.

Como aderir?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita por meio dos seguintes canais:

Pelo aplicativo FGTS , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; Pelo site do FGTS;

Pelo site da Caixa.

Caso o trabalhador se arrependa de ter aderido à modalidade, deverá aguarda cerca de 25 meses para retornar ao saque-rescisão, modalidade tradicional do FGTS.