Segurança de bar em Rio Branco tem pedaço da orelha “arrancado” por cliente; imagem é forte

Em relato feito nas redes sociais da jornalista Lília Camargo, ela conta um episódio ocorrido na última sexta-feira (18) em um bar localizado na Av. Ceará, em Rio Branco, quando um segurança teve um pedaço da orelha arrancado.

Segundo a jornalista, seguranças do bar foram intervir em uma confusão que estava se formando no estabelecimento, isso porque o cliente estava ‘dando em cima’ de uma mulher que estava acompanhada.

O homem então foi levado para fora do bar e descontrolado e sob o efeito de álcool, teria mordido e arrancado parte da orelha do segurança, que foi socorrido por colegas no local.

ATENÇÃO, IMAGEM FORTE!