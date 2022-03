Sem concurso, INSS demora até 5 meses para conceder benefício

Nesta quarta-feira, 30, a greve geral dos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social completa uma semana. Além disso, uma nova classe também anuncia sua paralisação, sendo ela a de peritos médicos federais. Entre as cobranças das categorias está a realização de um novo concurso INSS.

Sem novos servidores e com um quadro cada vez menor a cada ano, os segurados do INSS estão levando mais de cinco meses para obter um benefício.

Em janeiro, o tempo médio para essa concessão foi de 94 dias – o maior desde abril de 2021, quando era de 102 dias. No Tocantins, no entanto, esse prazo chegou a 155 dias, e, em Sergipe e no Pará, a 143.

Os dados são do boletim estatístico da Previdência Social, que é elaborado pela Secretaria de Políticas/Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuária.

Apesar dos novos prazos para a concessão dos benefícios, que pode variar entre 30 e 90 dias, em 23 estados o tempo médio ficou acima de 90 dias em janeiro.

Ainda no início do ano, 1.763.859 de requerimentos de benefícios estavam em análise. Desse total, 1.479.351 aguardavam a primeira avaliação do INSS e 284.508 necessitavam da apresentação de documentos para a conclusão do processo.

Para reduzir a espera, o INSS está trabalhando em várias frentes. No entanto, o concurso público e o chamamento de novos servidores não está nessa lista.

Sem concurso, servidores seguem em greve

Pelo menos 23 unidades federativas (22 estados e o Distrito Federal) aderiram à greve geral do INSS, que já dura uma semana.

O levantamento feito pelo Comando Nacional de Greve (CNG) da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) apontou a greve nas seguintes unidades:

Acre;

Amapá;

Alagoas;

Bahia;

Ceará;

Espírito Santo;

Goiás;

Tocantins;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Pernambuco;

Paraná;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Rondônia;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe; e

Distrito Federal.

Segundo a categoria, nos estados em que ainda não foi registrado movimento paredista (Amazonas, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima), os trabalhadores e suas respectivas entidades sindicais estão em mobilização.

A categoria reivindica reajuste emergencial de 19,99% (perdas salariais dos últimos três anos), arquivamento da PEC 32 – Reforma administrativa, a revogação da Emenda Constitucional 95/2016, do “teto de gastos”, além de melhorias nas condições trabalhistas e um novo concurso público.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), desde 2019, o INSS teve uma redução significativa dos custos administrativos pela aposentadoria de quase 50% do quadro efetivo de servidores.

“Desde então, as filas processuais aumentam, mesmo que os administradores tentem, na medida do que podem, acelerar a análise e promover a redução da fila”, informa a entidade.

Esta é mais uma paralisação nacional realizada em poucos meses. A primeira ocorreu no dia 31 de janeiro, afetando 25 mil atendimentos. Já nos dias 8 e 9 de fevereiro, um novo movimento impactou até 50 mil perícias médicas.

Entre os peritos médicos, o protesto contra o governo traz diversas pautas da categoria, incluindo a fixação de, no máximo, 12 atendimentos presencias como meta diária e a realização de um novo concurso INSS, com 3 mil vagas para peritos.

“Ao contrário do compromisso original, firmado após a primeira mobilização da Carreira, o Governo informou que já não atenderia mais todas as reivindicações da categoria e que pontos essenciais como o reajuste salarial e a promoção de concurso público seriam abandonados”, disse a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Socia (ANMP) ao anunciar uma nova greve nesta quarta, 30.

Presidente descarta concurso INSS

O concurso INSS não deve acontecer em 2022. Pelo menos é isso o que disse o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, José Carlos Oliveira.

Em resposta a um requerimento de informação, de autoria da deputada Chris Tonietto (PSL RJ), o titular da autarquia informou o seguinte:

“A expectativa é que o desempenho desse ano seja ainda melhor do que o do ano anterior, mesmo sabendo que a força de trabalho disponível diminuirá e não haverá reposição nem por meio de concurso público, nem por meio de contrato por tempo determinado”, disse.

Independentemente disso, ainda há expectativa sobre o parecer oficial do governo para essa pauta, principalmente em meio à pressão dos servidores, que estão em greve.

INSS pode perder 3.796 servidores em 2022

Apesar da negativa, a autorização do concurso INSS 2022 é cada vez mais urgente. A autarquia chegou aos últimos meses de 2021 com 3.796 servidores em abono de permanência.

Desta forma, mais de 3 mil profissionais podem deixar o Instituto Nacional de Seguro Social somente este ano.

O abono é um incentivo financeiro dado ao servidor público estatutário que deseja continuar trabalhando, escolhendo não se aposentar mesmo com os requisitos para isso.

No entanto, como esses servidores já têm condições para a aposentadoria, eles podem deixar a autarquia ao longo dos próximos meses. O número de abonos também mostra como o quadro do INSS precisa ser renovado.

Para isso, no entanto, o Ministério da Economia precisa autorizar o próximo edital. Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro deu esperanças, revelando a possibilidade de novos editais federais este ano.

“Concurso público (vamos autorizar) apenas o essencial, como fizemos com a PF (Polícia Federal) e PRF (Polícia Rodoviária Federal)”, disse o presidente.

Concurso INSS aguarda aval para 7 mil vagas

O pedido de concurso INSS que está em análise no Ministério da Economia conta com 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos e áreas:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional de Seguro Social

: Instituto Nacional de Seguro Social Cargos : técnico e analista do seguro social

: técnico e analista do seguro social Vagas : 7.575 solicitadas

: 7.575 solicitadas Requisitos : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Remuneração : R$5.447,78 e R$8.357,07

: R$5.447,78 e R$8.357,07 Status: aguardando aval do Ministério da Economia

Saiba como foi o último concurso INSS

Para quem já deseja iniciar a preparação, o último edital pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso do INSS contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões sobre:

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Já os analistas tiveram disciplinas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.