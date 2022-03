SENA: Professora se emociona ao procurar cachorra de estimação e encontrá-la morta em cacimbão

Muito apegada aos seus animais de estimação, a professora Suzy Feitosa, residente na região do Bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, enfrentou momentos tristes nesse último final de semana. Tudo começou a partir do momento em que dois cães (Nick e belinha), saíram do quintal durante e tomaram rumo ignorado.

Desde então, Suzy iniciou a procura por vários pontos da cidade. Também colocou anúncio nas Rádios e espalhou fotos dos animais nas redes sociais. Após intensa procura se deparou com Nick e belinha dentro um cacimbão, na estrada Xiburema, e apenas uma delas estava viva. Nick, da raça Pitbull, não resistiu.

Duzy Feitosa relatou que o poço fica localizada em um terreno abandonado e estava destampado. “Ao ver aquela situação, chorei bastante. Eu amava ela ao extremo. Infelizmente perdemos a nossa Nick. Ela era muito carinhosa com a gente”, comentou.

Belinha, a outra cachorra de estimação, foi resgatada de dentro do cacimbão e recebeu os devidos cuidados para se reabilitar.

A professora reclamou sobre o fato do cacimbão não ter nenhuma tampa. “Perdi minha fiel companheira. Perdi para a irresponsabilidade do ser humano que deixa um poço aberto no meio do nada e pra nada. Vai continuar viva e me proporcionando alegrias quando rever seus vídeos e ouvir seu latido”, finalizou.