Senna recebe homenagens na data em que faria 62 anos, confira:

O dia 21 de março marca o dia do nascimento de um dos maiores ícones da Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna, que conquistou o tricampeonato na modalidade nos anos de 1988, 1990 e 1991. Se estivesse vivo, o piloto celebraria 62 anos. A data foi celebrada nas redes sociais.

Com a hashtag #SennaSempre, perfis prestaram homenagens para Senna. Uma das publicações partiu da Mclaren, que celebrou a data, dizendo que Senna nunca será esquecido.

A Autosport, uma das principais mídias sobre automobilismo também não deixou a data passar em branco e deixou sua homenagem ao brasileiro.

Today would have been Ayrton Senna’s 62nd birthday. Be it his iconic yellow helmet, flamboyant driving style or exceptional career, we remember and celebrate Senna ❤️#F1 #SennaSempre #Autosport pic.twitter.com/PWJEtpEB64

— Autosport (@autosport) March 21, 2022