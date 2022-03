Seplag- AC: inscrições para Processo Seletivo para estagiários encerram nesta quinta

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) divulga a realização do Processo Seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de estagiários de níveis médio e superior, a fim de atuarem no município de Rio Branco.

De acordo com o edital, as oportunidades são para estudantes do ensino médio e superior nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas; administração; ciências contábeis; ciências econômicas engenharia agrônoma gestão de recursos humanos; gestão pública; nutrição; publicidade e propaganda; sistemas de informação; serviço social.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem estar matriculados a partir do segundo ano ou segundo período do respectivo curso, em cursos de periodicidade semestral, idade mínima de 16 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Ao ser contratado, o estagiário será beneficiado com bolsa-auxílio correspondente a R$ 280,00 a R$ 630,00 e a carga horária será de 20 a 30 horas semanais.

Procedimentos para participação

As inscrições que tiveram início no dia 10 de março de 2022, podem ser feitas até às 23h59 do dia 31 de março de 2022 mediante o envio da documentação solicitada no edital para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]

Como forma de seleção, será adotado o critério de maior média global das notas obtidas, para organização da lista de classificação que será feira em ordem decrescente, de acordo com o turno indicado pelo estudante disponível para estagiar.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final.

