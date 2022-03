Servidor do Depasa de Sena Madureira morre aos 61 anos de idade, vítima de câncer

Faleceu na data de ontem um dos servidores mais antigos do sistema de saneamento básico do Acre. Trata-se de Francisco Sampaio da Silva, 61 anos de idade, que morava no Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. Ele vinha travando luta contra um câncer.

Francisco ingressou no serviço público por meio da antiga Sanacre, há 35 anos.

O corpo do mesmo está sendo velado em sua casa, no Bairro Ana Vieira e o sepultamento ocorrerá às 4 horas da tarde de hoje.

A presidente do Deracre, Waleska Bezerra, emitiu uma nota de pesar, lamentando profundamente o ocorrido:

NOTA DE PESAR

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do servidor Francisco Sampaio da Silva, ocorrido neste sábado, 26, no município de Sena Madureira.

Servidor efetivo da Sanacre, Francisco ingressou no serviço de saneamento básico do Acre há 35 anos, e estava a serviço do Depasa de Sena Madureira onde exercia a função de manobrista. Profissional dedicado, era servidor exemplar e pessoa estimada pelos colegas de trabalho.

Faleceu aos 61 anos de idade, deixando esposa e cinco filhos.

À família e amigos enlutados, as nossas mais sinceras condolências neste momento de dor.

Waleska Lima Bezerra