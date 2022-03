Sexy! Acreana posa de lingerie em Miami e tira o fôlego da web; veja fotos exclusivas

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Maravilhosa! Rogeria Rocha mostrou que sensualidade ela tem de sobra. A influencer acreana mais uma vez deixou os seguidores babando com um ensaio sensual nesta semana, em que vestia várias peças de lingerie. Nos cliques, a acreana exibiu o corpão e encantou a web com a elegância.

As fotos tiraram o fôlego dos amigos e seguidores da empresária que não pouparam elogios na publicação. Rogeria conversou com este colunista revelou que não tem segredo pra manter esse corpão. “Minha genética é ser magra então tenho que comer bem. Pra ficar com corpão, que é como gosto.

Rogeria também foge das dietas e também não é apta a rotina em academia. Literalmente Deus te abençoou mulher! Siga Rogeria no instagram, clique no perfil @rogeriarochaa.

Confira os clique da fotógrafa Sol, do Xue Photos, cedidos exclusivamente pela acreana para nossa coluna: