Show Mulheres que brilham marca semana da mulher em Brasileia

Já tornou tradição em Brasileia a primeira semana do mês de março ter uma vasta programação em homenagem as mulheres do município, dando voz, vez, espaço para fala, manifestações e depoimentos. Desde o ano de 2017 a Prefeita Fernanda Hassem e toda sua equipe tem realizado ações que destacam o protagonismo feminino.

Nos últimos dois anos, por conta da pandemia, a programação tem sido online. Mas neste ano de 2022, tomando todos os cuidados necessário, as mulheres se fizeram presente e lotaram a quadra do bairro Ferreira da Silva no encerramento das homenagens a semana da mulher que contou com diversas apresentações musicais, circense e depoimentos emocionantes.

Uma das homenageadas foi a primeira prefeita mulher de Brasileia, a senhora Olinda Augusta Gadelha, 85 anos, que governou o município no período de 1978 – 1979. “Volto para casa muito feliz por participar de uma festa tão linda. Brasiléia mudou tanto, hoje é tão mais desenvolvida. Parabéns a prefeita Fernanda Hassem pelo trabalho que vem realizando”, destacou Olinda Gadelha, ex-prefeita de Brasileia que atualmente reside em Rio Grande do Norte.

Para quem gosta de boa musica e apresentações talentosas o evento foi um prato cheio, as mulheres do município deram o seu nome durante o evento.

O vice-presidente da câmara municipal de vereadores, Marquinhos Tibúrcio, parabenizou a atividade. “A Prefeita Fernanda Hassem todos os anos realiza essa grande festa, que a cada ano se torna mais bonita. Quero parabenizar a todas as mulheres’, falou Marquinhos Tibúrcio, vereador de Brasileia.

Para a prefeita Fernanda Hassem é motivo de alegria mais uma edição da programação em homenagem as mulheres. “Quanta alegria! Hoje foi a nossa quinta edição do show mulheres que brilham, além da programação que foi realizada na área da saúde, atendimento especializado no CAPS e entrega de equipamentos na educação. Hoje foi lindo, 15 mulheres dos mais diversos setores de trabalho fizeram apresentações mostrando o seu talento, minha gratidão a nossa equipe da prefeitura, aos vereadores aqui presentes, ao secretário de estado Israel Milani. O maior presente que uma mulher pode querer é o respeito, que a sociedade possa respeitar as mulheres, os homens possam respeitar as mulheres e os filhos respeitar as suas mães”, finalizou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

Fotos: Assessoria