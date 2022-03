“Somos todos Mailza”: senadora Mailza é recebida por apoiadores no aeroporto de Rio Branco

Centenas de apoiadores da senadora Mailza compareceram ao Aeroporto de Rio Branco na noite desta quarta-feira (23) para recepcionar a parlamentar, que é presidente do Progressistas no Acre. Ela estava com a filha Theodora, de 1 ano e 6 meses, fiel acompanhante de todas as suas agendas.

Mailza aproveitou para agradecer, mais uma vez, o carinho da militância. “Nossos apoiadores são nosso maior patrimônio e sabemos que podemos sempre contar com a força deles. Nosso projeto tem uma missão, um legado a favor do nosso Acre e estamos firmes, fortes e pronta pra mais esse desafio, disse a senadora.

Nesta quinta-feira, 24, Mailza participa de um grande ato de filiação Progressistas. O ato acontece as 15h na sede do PP, na capital acreana.

Fotos: Assessoria