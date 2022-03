Tigre “devora” o Almirante e vai secar Galo e Cacique para avançar

O Plácido de Castro, enfim, após quatro empates seguidos, conquistou na noite desta quarta-feira (23), no estádio Florestão, sua primeira vitória na disputa do Campeonato Acreano 2022. A vítima do Tigre do Abunã foi o lanterna Almirante e o placar da partida foi finalizado em 6 a 2. O atacante placidiano Ismael marcou três vezes e foi peça importante na vitória do Plácido.

O jogo começou com o Almirante surpreendendo o Tigre do Abunã. Erick, aos três minutos do primeiro tempo, fez boa jogada pela direita e abriu o placar a favor do Vasco. O Tigre do Abunã mostrou força e virou o placar com gols de Juninho, aos oito minutos, e Ismael, aos 12 minutos.

O confronto era bem movimentado no gramado pesado do estádio Florestão e o Vasco da Gama deixou tudo igual no placar aos 27 minutos, através de Paulo. No apagar das luzes do primeiro tempo, o Tigre do Abunã voltou a ficar na frente com gols de Adriano e Ismael, aos 39 e 43 minutos.

Na volta dos vestiários, o Plácido de Castro continuou com mais pose de bola e chances de gols criadas. No entanto, somente nos minutos finais encontrou o caminho das redes com João Marcos e Ismael, aos 43 e 44 minutos, respectivamente.

Como fica

Com o triunfo sobre o Vasco da Gama, o Plácido de Castro subiu na tabela de classificação do grupo A. Com sete pontos ganhos o Tigre do Abunã é o terceiro colocado, mesma pontuação de Rio Branco e Adesg, mas com uma vitória a menos.

Conforme o regulamento da competição, o Tigre do Abunã para avançar para o returno precisa torcer por derrotas do Atlético-AC (4º) e Náuas (5º) contra Adesg e Rio Branco-AC, respectivamente, no complemento da rodada do sábado (26) e domingo (27). Por outro lado, o Vasco-AC permanece na lanterna da chave com três pontos ganhos e matematicamente eliminado.