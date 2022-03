Turco se revolta com pênalti perdido e atira em televisão; veja o vídeo

Um torcedor turco atirou contra a própria televisão depois de um jogador da seleção de seu país desperdiçar uma cobrança de pênalti contra Portugal na repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022.

Os portugueses venciam os turcos por 2 x 1 quando o atacante Yilmaz, que tinha feito o gol da Turquia na partida, foi para a cobrança da penalidade, podendo levar o jogo para a prorrogação. Mas o turco isolou a bola e junto com ela as chances da Turquia de disputar a Copa do Mundo no Catar. Para fúria do torcedor, que disparou contra a televisão, causando uma explosão. Veja: