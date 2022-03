Turistas do Acre ficam feridos em acidente durante passeio de buggy no Ceará

A SPT informou que trabalha com agentes de fiscalização nas dunas da região litorânea do município diariamente. Para os passeios regulares, há uma rota oficial, definida junto à Associação de Bugueiros e gestão municipal.

Os bombeiros e um helicóptero da Ciopaer chegaram em seguida. Uma adolescente de 14 anos foi levada a um hospital de Fortaleza com fratura aparente. Um homem de 41 anos foi atendido com dores no tórax.

Três turistas acreanos ficaram feridos em um acidente durante um passeio de buggy nesta terça-feira (22) nas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Os envolvidos no acidente foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e encaminhados a hospitais da região.

