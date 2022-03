Vereador do interior do Acre cobra do DNIT melhorias na BR-364

Durante pronunciamento na noite desta terça-feira (29), na Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Elvis Dany reivindicou, junto ao DNIT, um trabalho de melhoramento na BR-364, especialmente no trecho entre Sena e a capital Acreana.

De acordo com ele, a população vem enfrentando muitas dificuldades por conta da buraqueira. “Peço, nesse momento, que possamos nos mobilizar e reforçar esse pedido junto ao DNIT. Atualmente a preocupação é grande em relação aos riscos de acidentes. Sem falar no prejuízo que os motoristas estão tendo. Uma providência precisa ser tomada”, salientou.

Em outra parte de seu pronunciamento, Elvis Dany cobrou também melhorias nas ruas de Sena Madureira já que muitas delas se encontram esburacadas. “As nossas vias públicas precisam também de uma intervenção por parte da Prefeitura. O trabalho realizado pela secretaria de obras diminuiu o ritmo e a população vem reivindicando tais melhorias”, acrescentou.

Sobre a reaproximação do prefeito Mazinho com o Governo do Estado, Elvis Dany enfatizou que espera que a parceria sacramentada seja em prol da população e, não somente, para favorecer o futuro político do prefeito.