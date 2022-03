Vereador Elvis Dany reivindica melhorias para loteamento na estrada Xiburema, em Sena Madureira

Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Elvis Dany cobrou algumas melhorias para o loteamento do Bebé que fica atrás do bar da Rocilda, na estrada Xiburema. O parlamentar conversou com os moradores e a falta de posteamento é um dos principais gargalos.

“São mais de 100 moradores na localidade e as dificuldades para ter energia elétrica em casa são grandes. Alguns puxam a energia da casa do vizinho, expostos ao perigo. Vamos levar essa demanda ao conhecimento da Energisa para que as devidas providências sejam tomadas”, comentou Elvis.

Ele acrescentou que as famílias precisam de uma atenção especial nesse sentido e também reivindicou outras melhorias para o referido loteamento.

Em outra parte de sua fala, Elvis Dany apresentou uma indicação à Prefeitura de Sena para que seja realizado um trabalho de infraestrutura e saneamento básico no beco do Arlindo, próximo à ponte metálica José Nogueira Sobrinho. De acordo com Elvis Dany, toda vez que chove os moradores enfrentam inúmeros transtornos, tendo, até mesmo, suas casas inundadas.