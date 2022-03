Vida sigilosa e proteção: quem são e onde vivem as filhas de Vladimir Putin

A vida pessoal e familiar do presidente da Rússia, Vladmir Putin, é recheada de mistérios. O que se sabe é que o líder russo foi casado com Lyudmila Shkrebneva, com quem teve duas filhas, Maria, nascida em 1985, na então Leningrado (hoje São Petersburgo, na Rússia) e Katerina, que nasceu no ano seguinte em Dresden, na então Alemanha Oriental.

No entanto, de tempos em tempos, a imprensa russa, sobretudo de oposição, especula que Putin tenha outros filhos. Já foi dito, por exemplo, que o presidente russo tem uma filha com a milionária Svetlana Krivonogikh e que também teve filhos com a ex-ginasta Alina Kabaeva. O Kremlin sempre negou esses boatos.

Mesmo a identidade das filhas “oficiais” nunca foi revelada por Putin. Apesar de fotos e evidências claras, o presidente russo apenas deu declarações breves sobre as filhas, sem nunca dizer os nomes.

Em 2015, em uma coletiva, Putin disse que as filhas vivem e estudam na Rússia e que tinha muito orgulho delas.

“Minhas filhas falam fluentemente três idiomas europeus. Uma delas ainda fala uma ou duas línguas orientais. Elas estão dando seus primeiros passos e com muito sucesso”, afirmou.

Dois anos depois, a Reuters publicou que Putin afirmou que queria que os netos tivessem uma infância normal. “Minhas filhas estão envolvidas na ciência e na educação. Não interferem em nada, inclusive na política. Vivem normalmente”, afirmou.

