VÍDEO: Gloria Groove manda recado para Bolsonaro: ‘Censura é o caralh’

A cantora Gloria Gloove decidiu criticar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a proibição de manifestações políticas durante os shows do Festival Lollapalooza Brasil. Uma das principais atrações da noite deste domingo (27), não se calou diante das ameaças e censuras contra os protestos políticos que aconteceram no decorrer dos 3 dias do evento, que é realizado em São Paulo.

Gloria subiu no palco aclamada, com milhares de pessoas curtindo e acompanhando o primeiro show da sua nova turnê, no palco do Lolla, a gloriosa não se calou e começou a discursar sobre o assunto que tomou conta das redes nas últimas horas. “Será que a gente voltou no tempo, será que realmente é isso que está acontecendo? Eles querem calar a gente, é isso? Censura em 2022 é o caralh*”, disse a cantora.

