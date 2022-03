Vídeo: Mulher exibe arma e ameaça matar Gusttavo Lima

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a mulher ameaça atirar em sertanejo após apresentação no estado do Tocantins

Procurada pelo Metrópoles , a assessoria de imprensa do artista disse que o cantor tomou conhecimento da ameaça na sexta-feira (18/3), dia do show em Palmas. O sertanejo passa bem e não pretende reforçar a sua equipe de segurança.

Começou a circular nas redes sociais, no último fim de semana, um vídeo no qual uma mulher ameaça matar o cantor Gusttavo Lima . Nas imagens, a suspeita exibe uma arma enquanto faz ameaças ao cantor. “Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. ‘Nóis’ vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo”, afirma.

