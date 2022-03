Vídeo: Palácio do Planalto pega fogo e incêndio é controlado

Na tarde deste sábado (19) um incêndio atingiu o Palácio do Planalto. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em cerca de cinco minutos. Pelo menos cinco viaturas ainda permanecem no local.

Pessoas que passavam pela Esplanada dos Ministérios, por volta das 15h20 avistaram a fumaça num dos prédios da Presidência da República.

Um guarda da brigada foi levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA) por inalar fumaça oriunda do incêndio.

Incêndio ocorreu no galpão da Coordenação-Geral de Transporte da Presidência da República (Cotran), que conta com muitos objetos inflamáveis, como colchões.

Segundo o G1, a Defesa Civil foi acionada para verificar se a estrutura foi danificada.

A equipe do CBMDF ainda averigua a causa do incêndio. “Até o momento não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos”, afirma a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República em nota enviada ao portal G1.