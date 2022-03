Vítima de ataque homofóbico nas redes sociais, vereadora Michelle Melo alerta: “Homofobia é crime”

Homofobia

A vereadora de Rio Branco, Michelle Melo (PDT), foi vítima de um ataque homofóbico nesta quinta-feira (3), nas redes sociais. Um homem postou uma foto de uma televisão em que a vereadora aparecia dando uma entrevista e legendou com o seguinte texto: “Eleições estão chegando e eles começam a aparecer. Eu só voto em homem que gosta de mulher e mulher que gosta de homem”. Comentário desnecessário e criminoso.

Resposta

Michelle usou as redes sociais para expor a situação. A vereadora postou um print da postagem homofóbica e escreveu: “Aproveito para reiterar que HOMOFOBIA É CRIME! #ficaadica”. Internautas reagiram a postagem e saíram em defesa da vereadora. Toda solidariedade à parlamentar.

Cruzeiro do Sul

O senador e pré-candidato ao Governo, Sérgio Petecão, embarcou hoje cedo para Cruzeiro do Sul para participar de uma reunião municipal do seu partido, o PSD. Por lá, o senador espera colher bons frutos, tanto para o partido quanto para sua candidatura. “Devemos ter algumas adesões”, contou à coluna.

Esticada

Além da agenda desta quinta, o senador disse que pretende esticar sua estadia na cidade por mais alguns dias para fazer política. “Vou hoje e volto segunda-feira, e aí já vou direto pra Brasília”, disse.

Janela

Com a abertura da janela partidária, que teve início hoje, e que permite aos parlamentares mudarem de partido sem serem punidos, o senador acredita que o cenário político do Acre pode mudar bastante. “Nós estamos conversando, estamos nessa correria como em todo partido. Isso faz parte, é a reta final. Com a abertura dessa janela, vão acontecer muitas mudanças”, profetizou.

Não muda

Um dos principais aliados do senador, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), pode virar adversário de Petecão no pleito deste ano. É que ele colocou o nome à disposição do MDB para a disputa do Governo. Sobre a baixa, Petecão disse que “não muda nada na nossa estratégia”. “Vamos continuar trabalhando que o negócio tá bom”, concluiu.

Casa nova

A deputada federal Mara Rocha, que aguardava ansiosamente pela abertura da janela partidária para sair do PSDB, já tem um novo partido pra chamar de seu. No entanto, a informação ainda é mantida em sigilo e só será divulgada no dia de sua filiação. A informação é do site Acre in foco.

A volta dos que não foram

Para quem não lembra, a deputada estava apalavrada com o PL, onde foi recebida com grande festa e na ocasião colocou o seu nome a disposição da sigla para disputar o Governo do Estado. A situação começou a mudar depois que o presidente Jair Bolsonaro se filiou à legenda, que passou a ser motivo de disputa política em Brasília. Na queda de braços, a deputada acabou perdendo e vai ter que se contentar com outro partido.

Senado

Se na época, o objetivo da deputada era disputar o Governo, agora ela dá como certa a disputa de outro cargo, o Senado. A deputada garantiu ainda que a nova casa é um “partido de direita”. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.