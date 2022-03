Weverton iguala recorde de Marcos pelo Palmeiras no século com 179 jogos a menos

É o caso, por exemplo, de Weverton no jogo contra o São Bento, no Paulistão de 2021. O goleiro foi expulso, e quem sofreu o gol foi Vinicius Silvestre.

Convocado frequentemente para a seleção brasileira, o camisa 21 busca ao longo deste vínculo se aproximar do top-5 de goleiros com mais jogos na história do clube. Os que estão mais perto no ranking são Fernando Prass (8º, com 274 jogos), Gilmar (7º, com 290), Sérgio (6º, com 333) e Oberdan Cattani (5º, com 353). Leão (621 jogos) e Marcos (533) são os líderes no quesito.