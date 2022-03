Xororó, depois de anúncio do término com Chitão e quebra pau em residência, destrói ao contar a realidade: “Essa é a história”

Xororó, genitor de Sandy e Júnior, surgiu dizendo da música ‘Passáros’, que é uma das músicas que estouraram com Chitãozinho. Há mais de 50 anos de trabalho, a dupla é reconhecida como uma das maiores do Brasil.

Sendo assim, o artista estava em um estúdio pessoal e revelou um pouco da criação da música ‘Pássaros’. “A história da música ‘Pássaros’ Como é que seria se eu pudesse voar? A letra de ‘Pássaros’ veio justamente dessa ideia!”, iniciou Xororó.

“E junto com os companheiros @tonnyekleber, a transformamos em uma das músicas mais bonitas que já fizemos. Confira o vídeo completo aqui no perfil e grave seu dueto no #KaraokêdoXororó”, relatou

Quebra Pau

Falando nele, há pouco, ele disse ser o tipo de avô que os netos adoram e contou sobre uma briga entre os netos em casa.