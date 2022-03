XP Investimentos oferece 200 reais para clientes responderem pesquisa de opinião

Se você está pensando em fazer pesquisas on-line por dinheiro, considere essa nova oportunidade oferecida pela XP Investimentos. Fazer pesquisas pagas é fácil e certamente poderia ser feito em casa, se você tiver uma conexão com a internet.

Além da XP, a Nubank ofereceu nos últimos dias duas pesquisas pagas que davam 150 e 450 reais aos participantes. A maioria das pesquisas desse tipo estão disponíveis em sites gratuitos e não exigem algum tipo de estudo ou habilidade.

Dependendo do site, as pesquisas podem ser uma maneira simples – embora monótona – de ganhar alguns reais.

A XP desenvolveu uma pesquisa para seus clientes com objetivo de saber mais sobre o seu cartão de crédito. Essa pesquisa acontece de forma virtual na plataforma Microsoft Teams e leva cerca de 50 minutos.

No e-mail de divulgação que os clientes recebem é possível observar que a XP destaca que não vai oferecer nenhum tipo de produto ou serviço. Caso a sua participação seja aceita o banco oferecer a um vale compras de R$ 200 da L’Occitane.

Apenas clientes que receberam o e-mail promocional podem participar desta ação.

Pesquisas por dinheiro

Alguns sites pagam bastante dinheiro por pesquisas. Seu perfil pode levar a resultados diferentes do de outros participantes. Algumas pessoas consideram as pesquisas uma opção atraente. Afinal, não há barreiras à participação e podem ser feitas de qualquer lugar com conexão à internet.