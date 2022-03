Zequinha e secretários agradecem Bittar por R$ 42 milhões em emendas para Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), reuniu sua equipe de secretários e diretores para agradecer ao senador Marcio Bittar (União Brasil) pelos mais de R$ 41 milhões em emendas destinadas para o município.

Ao todo, foram mais de R$ 74 milhões para todo o Vale do Juruá. O evento aconteceu no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Cruzeiro do sul e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, o vice-prefeito Henrique Afonso, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Junior, o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul Franciney Freitas.

Confira as fotos do evento: