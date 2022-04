Mulher relata ter encontrado larvas em ovo de Páscoa da Cacau Show

Yasch Fernandes, uma influenciadora digital, ganhou um ovo de Páscoa da marca Cacau Show, e chegou a publicar uma foto do chocolate no Instagram comemorando o presente. Quando foi abrir, veio a surpresa: segundo ela, o ovo estava com larvas, vivas e mortas.

Ela publicou um vídeo mostrando os bichos no doce. “Eu fui abrir e olha aqui, uma larva morta, e tinha uma viva que caiu no meu colo”, diz. Em outro momento, ela mostra uma larva andando ao lado do ovo, já aberto: “Dá para ver aqui a larvinha no chocolate”.

Segundo Yasch, o ovo foi comprado em uma unidade da Cacau Show em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Em outra publicação, ela mostra a embalagem e a nota fiscal da compra, para provar que de fato era da marca.

Veja os vídeos abaixo:

Em nota, a Cacau Show afirmou que já entrou em contato com a consumidora para retirar o produto com defeito e enviar outros. Leia o posicionamento na íntegra:

“Lamentamos muito o ocorrido com a consumidora. Nossa equipe entrou em contato com ela solicitando todas as informações sobre o caso. Solicitamos que ela nos envie o produto para nossa sede para análise do material para entendermos como, quando e onde pode ter ocorrido este contato para ter gerado o problema. Estamos em contato com a cliente para recebimento deste material e também para realizarmos a entrega de novos produtos. Nos desculpamos pelo ocorrido e reforçamos que este não é o padrão de qualidade que prezamos em nossos produtos e experiência e pedimos desculpas novamente.”