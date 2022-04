8° BPM cumpre mandado de prisão contra autor de homicídio no Ana Vieira, em Sena

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, equipes Alfa, Bravo e Saturação conseguiram lograr êxito na captura de um foragido suspeito de ter sido o autor do homicídio, bem como, da tentativa de homicídio ocorrido no Bairro Ana Vieira.

Na ocasião, os militares estavam em patrulhamento de rotina, ao longo da Rua Pelicano, Bairro Eugênio Augusto Areal, quando abordaram o suspeito e, após consulta foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa.

Durante o cumprimento do mandado judicial alguns familiares e suspeitos de integrarem organização criminosa tentaram dificultar a atuação policial, sendo necessário o uso da força.

Frisa que uma mulher foi presa por desacato e apologia ao crime, em razão das ofensas e por enaltecer determinada organização criminosa.

Assim, os autores foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.