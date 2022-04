“90% de chances”, diz fonte do PSD-AC sobre Vanda fechar aliança com Petecão

Estão avançadas as conversas que colocam a deputada federal Vanda Milani (PROS-AC) e senador Sérgio Petecão (PSD-AC) na mesma chapa. As informações são passadas por uma fonte ligada ao PSD-AC.

“90% de possibilidades. Conversas bastantes adiantadas”, diz a fonte, quando questionado sobre uma possível ida do PROS para a base que apoia o senador Petecão na empreitada com destino ao Palácio Rio Branco.

Com a ida do PROS para a base, o destino de Vanda não seria outro: faria dobradinha com Petecão. Ele para o Governo, ela para o Senado. Dentre esse e outros assuntos levados à mesa, a questão do vice também já é discutida.

O insider afirma que Jenilson Leite, pré-candidato ao Governo pelo PSB, deve sentar com a legenda para uma conversa de pé de ouvido. “Tivemos uma conversa novamente com o deputado Jenilson e seu grupo. Vão participar de um Congresso do PSB em Brasília, dia 28/04 e na volta, se posicionarão”.

Com uma negativa de Jenilson, óbvio que perguntei se o partido tem um plano B. “Tem mesmo”, disse aos risos.

