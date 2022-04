A chave do setenário, a meditação sagrada da libertação

O setenário está presente em todas as cores, dias da semana e antigos deuses das lendas dos diversos povos, além da associação com a Cabala e as energias do corpo, os chacras, às virtudes e defeitos ou pecados capitais.

Na tabela acima, temos nomes antigos, com associação antiga, às virtudes para superação pela fé. Luz e sombra são energias que se completam e são a escolha de um indivíduo, no caminho a ser trilhado.

Os pecados são a chave do autoconhecimento, equilibrados pela consciência e luz espiritual, fornecem a evolução e liberação da alma. A seguir, uma meditação prática com a associação do setenário.

Libertação da Gula:

Meditar focando a meditação no chacra raíz, use medida, comedimento e lembre-se que a ambição deve ter o tamanho do seu estômago… Eis o segredo da fortuna!

Carta do tarot associada: A Roda da Fortuna

Libertação da Luxúria:

Visualize o chacra sexual, foque a meditação no uso do amor para transcender a paixão sexual e gerar a dinâmica da química… O amor verdadeiro é a liberdade absoluta da alma…

Carta do tarot associada: A Imperatriz

Libertação da Ira:

Medite sentindo que estratégia usar, foque o chacra do plexo solar, tenha um pensamento sistemático para conter a ira desenfreada e usar a energia destrutiva para construir sistematicamente, neutralizando o ódio.

Carta do tarot associada: A Torre

Libertação da Vaidade/Orgulho:

Focalize o chacra cardíaco, medite mentalizando a energia do amor, criatividade e simplicidade, foque a conexão cósmica do amor e de Deus, sabendo que você nada sabe… Humildade…

Carta do tarot associada: O Sol

Libertação da Inveja:

Visualize a meditação no chacra da garganta, use a inteligência, quebre argumentos e dê desprezo… Aqui está a chave da comunicação correta e sucesso!

Carta do tarot associada: O Mago

Libertação da Preguiça:

Meditar focando o chacra frontal, sentir o que está ao redor, o que precisa ser feito, use a intuição e a comunicação espiritual, com os pensamentos certos, permitindo a ação correta…

Carta do tarot associada: A Sacerdotisa

Libertação da Avareza:

Meditar focando o chacra coronário, no alto da cabeça; use a consciência para saber o real valor das coisas e a generosidade para integrar as pessoas e valores, tenha um desapego relativo… A integração espiritual ocorre aqui.

Carta do tarot associada: O Mundo ou Universo

Você pode usar o nome dos anjos da tabela para ajudar a efetivar a meditação, ou complementar com o nome de um dos 72 gênios da Cabala associados ao seu nome e dia de nascimento, bem como a alguns aspectos de seu mapa astral, isso é coisa que trabalhamos e mostramos através do mapa holístico. Fazemos um uso ético dos nomes sagrados com inspiração, amor e sabedoria.

Os pecados são os instrumentos da transformação junto com as virtudes e equilibram você na estrada iniciática, onde conhecerá a ti mesmo… Minhas definições foram criadas com base de uma experimentação filosófica e mágica de duas décadas, usando prática, pesquisa esotérica, iniciática, aprimorando a meditação e visualização.

Você pode praticar a mentalização e meditação a qualquer dia e hora, sendo que no dia certo a energia estará mais forte, comece a praticar aos poucos e depois, visualize o setenário como um todo. Boa prática!

