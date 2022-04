A entrada de Lula nas igrejas evangélicas

O pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, importante voz da esquerda entre os evangélicos e a classe artística, criou, junto de outras lideranças evangélicas do país, a campanha “Derrotar Bolsonaro é um ato de amor”.

“Quando a gente repete que toda a comunidade evangélica está com Bolsonaro, a gente acaba transformando esse discurso em uma realidade que não existe. Há muitas pessoas cristãs que não concordam com o governo e querem mudar essa realidade”, disse o pastor à coluna.

O projeto tem o objetivo, segundo Vieira, de levar o debate político da esquerda para o mundo evangélico e desconstruir a ideia de que todo cristão é a favor de Bolsonaro. Pastores de igrejas de todo o Brasil já aderiram à campanha e participam dos grupos de discussão que acontecem semanalmente.

O eleitorado evangélico foi decisivo para Bolsonaro se eleger em 2018. Na última pesquisa Datafolha para as eleições deste ano, Bolsonaro aparece com 46% de votos entre os evangélicos, enquanto Lula aparece com 44%.

Para Vieira, esta é a prova de que o ex-presidente petista não é tão rejeitado na comunidade cristã.

“Bolsonaro e seus aliados querem que todos acreditem que Lula não tem entrada nas igrejas evangélicas”, frisou o pastor.

A campanha do PT vem tentando se aproximar de lideranças evangélicas para conseguir solidez no eleitorado cristão, principalmente no Rio de Janeiro. A tarefa é considerada, dentro do PT, como um “trabalho de formiguinha”, uma vez que Lula não conta com apoio de grandes líderes evangélicos, como Bolsonaro.