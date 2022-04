Abel começou carreira na rua ao lado de casa em Penafiel e fez cidade virar palmeirense

A família do treinador, por enquanto, segue na região da pacata cidade portuguesa, com cerca de 15 mil habitantes e localizada a pouco menos de 40 km do Porto. Lá permanecem, também, amigos de infância, companheiros do início de carreira no FC Penafiel e que viraram um pouco palmeirenses.

O técnico do Verdão é assunto frequente entre os moradores, afinal cresceu na cidade e iniciou a carreira ao lado de sua casa. A Rua 33, onde viveu por muitos anos, termina em frente a um dos portões do estádio 25 de abril, palco dos jogos do FC Penafiel.

Os garotos da região jogavam bola na própria rua, e em algum momento passaram pelas categorias de base do clube. Abel seguiu esse caminho, mas quem vê sua trajetória consolidada hoje pode se surpreender ao saber que o técnico do Verdão cogitou parar antes de virar profissional.

Seus pais não queriam que ele parasse os estudos por conta da tentativa de virar jogador de futebol. E no momento em que teve um pouco mais de dificuldades no colégio houve, também, um confronto com Miguel Leal, seu então treinador.