Abril Verde: servidores do Saneacre participam de palestra sobre noções de primeiros socorros

Como parte da programação alusiva ao Abril Verde, mês dedicado à prevenção aos acidentes no trabalho, profissionais do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) lotados em Rio Branco participaram, nesta terça-feira, 26, da palestra Noções de Primeiros Socorros. A atividade contou com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC).

Ministrada pelos cabos BM Efraim Teodoro e Luigi Palu, a exposição apresentou procedimentos de primeiros socorros em situações de cortes, ferimentos com sangramentos, hemorragias, acidentes com animais peçonhentos, paradas cardiorrespiratórias e asfixias. No decorrer da atividade, como forma de fixação do conteúdo, foram realizadas simulações de alguns procedimentos.

De acordo com os palestrantes, no que refere a primeiros socorros o fator tempo é crucial: “Trabalhamos com o conceito da ‘hora de ouro’, no atendimento pré-hospitalar. A gente pode dizer que, aplicando técnicas de primeiros socorros a gente tem 100% de chance de salvar uma pessoa, e a cada minuto que passa a gente perde um percentual disso”.

Para Adalzemir Silva, a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a palestra podem ir além do ambiente de trabalho: “Em algumas empresas que trabalhei, já havia participado de formações nessa área. Mas nenhuma tão completa como essa, demonstrando como proceder em algumas situações, e isso agrega muito, não só na atuação profissional como na vida da gente.”

Abril Verde no interior

Na quarta, 27, a programação continua com palestras para servidores do Saneacre em Epitaciolândia, Brasileia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. A ação, coordenada pela Divisão de Segurança do Trabalho do Saneacre, tem como principal objetivo colaborar para a construção de uma cultura de segurança no ambiente de trabalho.

“Quando falamos em segurança do trabalho, o que vem à mente são equipamentos de proteção individual, capacetes e luvas, mas o assunto não se resume a isso; trata-se de um pilar que envolve também condições adequadas, com ambientes adequados e treinamento para que o servidor possa exercer sua atividade com segurança”, lembrou o chefe da divisão, Alcimar de Andrade.

De acordo com o titular da Diretoria Administrativa e Financeira do Saneacre, Jader Maia, a informação é um passo importante para a segurança no trabalho: “A expectativa é que este ano a gente possa deixar as pessoas ainda mais conscientes do que é necessário, os cuidados que cada um deve tomar de forma individualizada, especialmente para evitar determinadas situações e, em elas aparecendo, que tenhamos como fazer o atendimento provisório até que chegue o socorro profissional”.

A presidente do Saneacre, Waleska Bezerra, enfatizou a necessidade do envolvimento de todos para o êxito das ações: “É nosso dever zelar pelo bem-estar e pela segurança de todos servidores do Saneacre. Nesse sentido, atendendo determinação do governo, estamos revitalizando espaços físicos nas sedes administrativas, ETAs, estações de captação, investindo na aquisição de EPIs e, sempre que necessário, orientando sobre normas e padrões de procedimentos de segurança. É nossa responsabilidade garantir as condições necessárias e cada um pode e deve colaborar”.

Por que Abril Verde?

Em 20 de novembro de 1969, uma explosão na mina de Farmington, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, matou 78 trabalhadores. Desde 2003, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu 28 de abril como o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data também se tornou o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, tendo o laço verde como símbolo.