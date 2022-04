Academia Acreana de Letras publica edital para eleição de novos imortais

A Academia Acreana de Letras (AAL) através de sua diretoria publicou sábado (23) através de suas redes sociais, edital para eleição e posse de novos imortais. O edital permite as inscrições de personalidades com mais de 21 anos ter curso superior completo e que tenham como comprovar sua produção cultural, literária e artística no âmbito do Estado do Acre.

Segundo o edital, as inscrições terão início dia 23, 24 e 25 de maio de 2022 no Museu do Tribunal de Justiça das 14 às 17 horas, ocasião em que deverão ser entregues as documentações do candidato que concorrerá uma das 10 cadeiras vacantes desta tão brilhante instituição cultural do Acre.

O candidato também deverá passar por uma entrevista escrita e oral que será feita pelos membros efetivos sobre a coordenação da presidência. Veja o edital:

ACADEMIA ACREANA DE LETRAS

Fundada em 17 de novembro de 1937

Filiada à Federação das Academias de Letras do Brasil

Entidade de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 117 de 19 de setembro de 1967

Registrada no Conselho Nacional do Serviço Social sob o nº 30854/30

EDITAL 001 DE 19 DE ABRIL DE 2022

OBJETO – ELEIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS DA ACADEMIA ACREANA DE LETRAS

A Presidente da Academia Acreana de Letras, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura de dez (10) vagas para intelectuais, escritores, pesquisadores que queiram concorrer a uma das cadeiras vacantes da instituição: Cadeiras 5, 8,9,14,16,21,28,36,37,40, tendo por Patronos Alexandre Rodrigues Ferreira (5); Aníbal Teófilo (8); Antonio Areal Souto (9); Barbosa Rodrigues (14); Cândido Rondon (16); Epaminondas Jácome (21); José Carvalho (28); Nelson Lemos Bastos (36); Oswaldo Cruz (37); Ramalho Júnior (40).

Procedimento – O procedimento para ingresso de novos Acadêmicos será regido por este edital, em conformidade com o Estatuto da Academia, devendo o candidato cumprir as exigências do presente Edital. Os requisitos – a) Ter comprovada produção literária, cultural, artística, educacional; b) Passar por uma entrevista; Submeter-se a uma eleição. As inscrições – Serão realizadas no Centro Cultural do TJAC, das 14 às 17 horas, nos dias 23,24, 25 de maio de 2022, ocasião em que deverão ser entregues:

Toda produção intelectual do candidato (que ficará no acervo da AAL); Curriculum Vitae; Cópia de RG e CPF; Comprovante de residência fixa no Acre; Ser maior de 21 anos; Ter curso superior completo; Ser brasileiro nato; Apresentar Carta de indicação de um imortal do Quadro Permanente ou do Quadro de Eméritos da AAL; Submeter-se a uma entrevista oral e escrita pela Comissão Eleitoral (30,31 de maio). Local das inscrições: Centro Cultural do TJAC (ao lado do Palácio Rio Branco). Comissão de homologação das candidaturas: Prof.ª Dr.ª Olinda Batista Assmar, Prof.ª Dr.ª Rosana Cavalcante dos Santos, Prof.ª Dr.ª Maria José Bezerra (Quadro de Eméritos), Prof. Dr. Elizeu Melo, Prof. Dr. Alvaro Sobralino Albuquerque Neto. Homologação das candidaturas: 20 de junho de 2022 em mídias sociais. A votação se dará por meio de cédula impressa, forma presencial, por e-mail, por WathsApp. A Comissão Eleitoral está composta pelos seguintes imortais: Prof. Enilson Amorim (Presidente), Prof.ª Dr.ª Olinda Batista Assmar (Vice-Presidente), Prof.ª Dr.ª Maria José Bezerra (Secretária), Prof. Adalberto Queiroz de Melo (Membro), Prof. Claudemir Mesquita (Membro). Dia da eleição: 30 de junho de 2022, das 10h às 12h e das 14h às 17h. Local de votação: Centro Cultural TJAC (ao lado do Palácio Rio Branco)

Rio Branco, Acre, 23 de abril de 2022

Prof.ª Dr.ª Luísa Galvão Lessa Karlberg

Presidente da AAL